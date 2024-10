Youtuber David GYT acusado de burla de milhões de euros

"O arguido criou diversas páginas e contas web com aparência real, dando, assim, uma imagem de fidedignidade à sua atividade e logrando convencer milhares de pessoas a investirem em mercados Forex. Destes investimentos recebeu comissões no valor de € 2.885.147,22" , informa comunicado do MP enviado à Renascença.

Como a Renascença revelou numa reportagem em 2021 , o dono da Wevesting (antiga Global Youth Trading), DavidGYT prometia aos clientes que chegariam aos cinco milhões de euros de lucro em menos de seis anos , com um investimento de apenas 350 euros no mercado Forex. O youtuber ganhava comissões por cada cliente que referenciava ao site internacional da BDSwiss, que não cumpria os regulamentos europeus e permitia taxas de alavancagem até 1:500. Só em 2019, faturou 1,2 milhões de euros.

De acordo com o Ministério Público, David GYT "criou um esquema ardiloso de angariação de cliente s e, fornecendo indicações fictícia de movimentações nos mercados Forex", levando essas pessoas "a investir segundo as suas orientações e usando o seu ID de afiliado".

O youtuber David Soares, conhecido como David GYT, foi acusado pelo Ministério Público do crime de burla qualificada no montante de quatro milhões de euros. O Ministério Público refere que este convenceu “milhares de pessoas” de que "obteriam lucros certos" se investissem nos mercados Forex (um mercado de divisas estrangeiras). A Renascença já tinha denunciado, num artigo de 2021, que a empresa de DavidGYT não estava autorizada pela CMVM a operar em Portugal e que promovia o site de uma corretora que não cumpre as regulações europeias.

O MP acrescenta ainda que deduziu acusação pública "contra dois arguidos, uma pessoa singular e uma sociedade comercial", destacando que estes "nunca tiveram licença emitida pela CMVM para atuar enquanto mediadores financeiros e, no entanto, apresentavam-se como tal e faziam crer a todos os clientes que estes obteriam lucros certos, fruto de conhecimentos aprofundados em mercados Forex, conhecimentos que, na realidade, não existiam".



No total, as vítimas tiveram prejuízos no valor de quatro milhões de euros.



DavidGYT era um dos visados na petição pública que motivou a abertura do inquérito pelo Ministério Público.



As promessas de lucro fácil: David prometia ganhos de 500% ao ano

Em março de 2021, o youtuber começou a ser acusado de burlar jovens sem experiência no mercado financeiro, com promessas de enriquecimento rápido.

À data, a Renascença falou com um dos autores da página “Analisador Traders”, que foi uma das vozes mais ativas na tentativa de expor as alegadas ilegalidades cometidas por este e outros 'influencers'.

“Tenho acompanhado este tipo de esquemas desde 2019. Quase que caía nas mentiras deles”, referia João (nome fictício), que preferiu não ser identificado aquando da reportagem Renascença por medo de represálias por parte dos visados.

A página em questão fez um apelo a todos os lesados das empresas de David Soares para que partilhassem as suas histórias. E, em menos de dois dias, receberam mais de 200 denúncias de pessoas que perderam dinheiro ao aderir aos serviços de David. Contudo, posteriormente, o número de lesados mostrou-se bem superior.

Em “stories” do Instagram, o "influencer" prometia aos seus seguidores ganhos de 500% ao ano, se seguissem as suas “trades” e apresentava uma tabela que referia que uma pessoa que investisse 350 euros na corretora conseguiria, ao fim de um ano, um ganho 1.960,60 euros, desde que seguisse as suas indicações.

Com base na ideia de que o crescimento seria sempre na ordem dos 500% e que nunca iria errar, o "influencer" sugeria que uma pessoa que tivesse investido 350 euros ganharia 6,9 milhões de euros em sete anos.

Pedro perdeu 15 mil euros



Na reportagem de 2021, a Renascença contou também a história de Pedro (nome fictício) que, com apenas 21 anos, perdeu quase todas as suas poupanças, depois de se ter deixado levar por estes vídeos com promessas de dinheiro fácil.



Pedro começou a seguir DavidGYT nas redes sociais e deslumbrou-se com “aquele lifestyle que qualquer um quer ter” e aderiu à Global Youth Trading. Os primeiros 350 euros de Pedro “foram à vida em duas semanas”.



Mas quando Pedro pediu justificações ao “trader”, David Soares devolveu as culpas, acusando-o de "descuido".

“Como fiquei com a ideia que a culpa de perder tinha sido minha... eu tinha juntado um bom dinheiro, para começar a construir o meu futuro. Tinha 20 mil euros e decidi investir tudo”, contou à Renascença.



Depois, ainda conseguiu ganhar mil euros, o que o fez acreditar que seria mesmo assim. Mas depois, em apenas duas semanas, “a pessoa da minha família perdeu os dez mil euros e eu perdi cinco mil”.

Global Youth Trading faturou 1,2 milhões em 2019

Como explicou a Renascença na reportagem, por detrás da Wevesting e da Global Youth Trading estava a empresa Juventude Global, Lda., constituída em fevereiro de 2019, por David Alexandre Viana Soares, em Faro.

A empresa tinha três funcionários registados e, só em 2019, faturou 1,2 milhões de euros, com um lucro líquido de 514,6 mil euros.

Aquando da reportagem em 2021, a empresa tinha alterado recentemente o CAE de administração de mercados financeiros para o de agências de publicidade. David Soares usou esta empresa para a criação de duas marcas distintas: em fevereiro de 2019, lançou a Global Youth Trading (de onde vem a siga GYT), que durou apenas um ano e sete meses. Depois, em setembro de 2020, a GYT anunciou, no respetivo grupo de Telegram com mais de 10 mil participantes, que iria mudar de nome para Wevesting.

Pedro sugeriu uma explicação para esta mudança: “já se estava toda a gente a queixar, já havia muitas provas de que não havia lucro naquele grupo, e aí ele acabou com o grupo e criou a Wevesting”.

Em março de 2021, a Wevesting oferecia, no seu site, planos de subscrição mensais, a 29,90 euros por mês, com uma “vasta gama de conteúdos auxiliares de grande utilidade para as suas operações nos mercados financeiros” e ainda um curso de Forex, cujo custo variava entre os 399 e os 499 euros.

Em abril de 2021, David GYT fechou a empresa e deixou de publicar vídeos na conta do youtube, voltando depois a anunciar o regresso à plataforma em 2022, com um vídeo que foi o tema de um episódio do Extremamente Desagradável.