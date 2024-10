Prisão preventiva para um dos três suspeitos de tentativa de homicídio em Santiago do Cacém

O Tribunal Judicial de Setúbal decretou este sábado a prisão preventiva de um dos três suspeitos de tentativa de homicídio de dois homens, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

Fonte da Polícia Judiciária indicou à agência Lusa que os três homens foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, que decretou a um deles a medida de coação mais gravosa, tendo sido conduzido para o Estabelecimento Prisional de Setúbal, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

Dos outros dois suspeitos, segundo a mesma fonte, um ficou sujeito a apresentações trissemanais na força de segurança da área de residência e o outro ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a PJ indicou que três homens foram detidos por aquela força de segurança, "fortemente indiciados" pela prática de dois crimes de homicídio tentado no concelho de Santiago do Cacém.

A PJ adiantou que os três homens, com idades entre os 24 e os 27 anos, indiciados também por detenção de arma proibida, são suspeitos de tentativa de homicídio de outros dois indivíduos, de 30 e 31 anos.

Segundo a PJ, os suspeitos foram detidos na sexta-feira, na sequência de uma operação policial na zona de Odemira, no distrito de Beja.

A PJ explicou que "os factos ocorreram no concelho de Santiago do Cacém", na madrugada do dia 8 de abril, quando "um grupo de homens, entre os quais os agora detidos, tendo em vista a cobrança de uma dívida, deslocaram-se à zona de residência das vítimas e agrediram-nas, colocando-se depois em fuga".

"Decorrente das violentas agressões, com recurso a objetos corto-contundentes, ferros e matracas, as vítimas permaneceram internadas em hospital durante vários dias", acrescentou a PJ.

Segundo o comunicado, no decurso das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, que conduz a investigação, "foi possível efetuar a recolha de vários elementos de valor probatório, designadamente produto estupefaciente e armas brancas, idênticas às utilizadas para a consumação dos crimes".