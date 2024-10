PGR considera "fundamental mobilizar e incentivar" magistrados do Ministério Público

O procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, defendeu este sábado a importância de mobilizar e motivar os procuradores para o trabalho em equipa e de envolver outros agentes judiciários para cumprir a missão do Ministério Público (MP).

"É fundamental mobilizar e incentivar os magistrados do Ministério Público a trabalharem em equipa quando, face à complexidade dos processos, isso seja necessário ou determinado pelo superior hierárquico", referiu Amadeu Guerra numa mensagem publicada na página de Internet do MP, após ser empossado hoje pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, em Lisboa.

Para o antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e ex-procurador-geral regional de Lisboa, "importa, igualmente, mobilizar todos aqueles que colaboram com o MP", sublinhando que só com esta colaboração "é possível construir uma sociedade mais evoluída", transparente e justa.