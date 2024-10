Parlamento institui 22 de dezembro como Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Saúde

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a criação do Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Saúde, que passa a ser celebrado a 22 de dezembro.

O projeto de resolução para a instituição do Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Saúde, apresentado pelo PAN, foi hoje aprovado com votos a favor de todos os partido, exceto a abstenção do CDS-PP.

João Fael, da Associação Profissional dos Técnicos Auxiliares de Saúde (APTAS), sublinhou à agência Lusa que a criação deste dia é "mais um passo" na valorização da profissão.

"É muito importante porque era o único grupo profissional na área da saúde que ainda não tinha um dia nacional para ser comemorado", frisou João Fael, acrescentando que o dia coincide com a publicação do decreto-lei que criou, em 2023, esta categoria profissional.

"Era uma pretensão de há muitos anos, criar uma nova categoria depois de termos ficado sem ela em 2008. Ainda há muito para conquistar, mas ter um dia nacional era uma das pretensões e finalmente hoje foi concretizada", destacou o associado da APTAS.

No projeto de resolução, a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, lembrou que os técnicos auxiliares de saúde "representam 20% dos profissionais que desempenham funções no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e são mesmo o segundo maior grupo profissional em funções no SNS".

"Se se contabilizarem os Técnicos Auxiliares de Saúde em funções no setor privado e social verifica-se que existem em Portugal 150 mil (...) e que este é mesmo maior grupo profissional do Sistema Nacional de Saúde", acrescentou, lembrando que "estes profissionais são essenciais ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde".

"Com este gesto simbólico pretende-se assegurar que existe um dia nacional destinado a homenagear estes profissionais de saúde, a elogiar o contributo essencial que dão para a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes e a alertar para os seus problemas e reivindicações laborais", pode ler-se ainda.