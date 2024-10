Filipa Calvão: missão do Tribunal de Contas "depende do diálogo aberto"

Antes de Filipa Calvão, que foi empossada no Palácio de Belém, discursou o Presidente da República que deixou vários elogios à nova presidente do TdC — que este sábado inicia um mandato de quatro anos , desejando-lhe “as maiores venturas”.

Foi com a promessa de diálogo aberto e de melhorar onde houver espaço para fazê-lo que Filipa Calvão tomou posse como presidente do Tribunal de Contas. A sucessora de José Tavares é a primeira mulher a exercer o cargo, onde chega depois de mais de 10 anos à frente da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Breve foi também o discurso da empossada, que prometeu exercer o mandato com "espírito de independência", deixando claro que espera que os próximos quatro anos sejam de diálogo.

"A boa execução da missão do Tribunal de Contas depende do diálogo aberto com os demais órgãos do Estado, bem como com sociedade", e em especial com a academia, frisou Filipa Calvão. Para o futuro, promete "melhorar onde houver espaço para evolução para responder aos desafios que hoje se colocam à jurisdição financeira".