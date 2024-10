“Está tudo no chão”. Tempestade Kirk causa grandes prejuízos na maçã de Carrazeda de Ansiães

“Está tudo no chão”. É a frase — em atitude de lamento — mais ouvida nos pomares de Carrazeda de Ansiães.

A tempestade Kirk, com ventos fortes, passou por ali e provocou a queda de maçãs, algumas macieiras e postes. Os produtores falam em enormes prejuízos.

Arlindo Fonseca, de 76 anos, encontrava-se, esta manhã, no seu pomar com um grupo de trabalhadores, numa luta contra o tempo para apanhar as maçãs espalhadas pelo chão e, assim, evitar perdas maiores.

À Renascença conta que “o mau tempo deu cabo de tudo”. “Está à vista dos olhos. Estão 2/3 de maçã no chão e um no ar”, lamenta.

O produtor fala em “prejuízos muito grandes”, explicando que “a maçã para a indústria é paga a 10 cêntimos por quilo, enquanto a maçã em fresco é paga a 30 cêntimos”.

Com uma produção estimada em 300 toneladas, Arlindo vai colher muito menos e, por isso, espera que o seguro de colheita ajude a minimizar o prejuízo. Já do Governo não espera grande ajuda porque, diz, “se o Estado der com uma mão, vai tirar com duas”.