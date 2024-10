AMA diz que já há serviços operacionais

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) informou esta sexta-feira que "alguns serviços já se encontram operacionais", depois do ciberataque que foi alvo e alertou que caso existam eventuais contactos com pedidos para recuperar credenciais estes "devem ser ignorados".

Em comunicado, a AMA informa que, "em virtude dos trabalhos realizados para reduzir o impacto do ataque informático ["ransomware"] de que foi alvo no dia de ontem [quinta-feira], alguns serviços já se encontram operacionais, permitindo o restabelecimento progressivo do atendimento nas Lojas de Cidadão, bem como o acesso a outras plataformas e serviços digitais".

A Agência de Modernização Administrativa "continua determinada em repor a normalidade dos serviços, estando em curso os trabalhos necessários para o efeito em estreita colaboração com as autoridades nacionais competentes em matéria de cibersegurança e cibercrime para restabelecer, de forma segura, o pleno funcionamento das nossas operações", acrescenta.

A AMA ressalva que, "no caso de existirem eventuais contactos, através de qualquer canal, com pedidos de informações pessoais para recuperação de credenciais da Chave Móvel Digital, estes devem ser ignorados" e agradece a "compreensão de todas as entidades parceiras e trabalhadores" da agência "no restabelecimento da operação, bem como a compreensão de todos os cidadãos e empresas que possam estar afetados com os constrangimentos em causa". .

O ciberataque levou uma disrupção na rede da AMA, tendo o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) avançado que havia um "impacto substancial ao nível dos serviços suportados por esta entidade, tais como a Autenticação.Gov e o Gov.ID", estando a acompanhar a situação.