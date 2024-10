Vem aí uma nova depressão com chuva forte e trovoada

Depois da tempestade Kirk, uma nova depressão vai trazer chuva e trovoada esta sexta-feira a todo o país. Os efeitos vão sentir-se primeiro no Sul, estendendo-se depois ao resto do território continental.

À Renascença, a meteorologista Alexandra Fonseca, diz que o distrito de Faro vai ser atingido já na próxima madrugada e o restante continente durante a manhã.

“É esperado um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje”, diz a meteorologista, assinalando que durante a noite prevê-se “um “agravamento mais significativo”.

“Esperamos precipitação por vezes forte e frequente na região do Algarve, durante a noite, e durante a manhã a estender-se a todo o território”, adianta.

Já Sérgio Trindade, da Proteção Civil, apela a medidas preventivas por parte da população.

“Começarem, desde já, a limpar o que esteja por limpar desde as valetas, ver as infraestruturas que estão algo instáveis e se for possível ainda remover essas infraestruturas para que não caiam em cima das pessoas ou não danifiquem os próprios edifícios”, exemplifica.

Sérgio Trindade recomenda ainda prudência na condução.

“Sempre que estamos na estrada termos uma precaução ainda maior e andar mais devagar, evitar zonas alagadas, tentar não ir para zonas que tenham valetas com água e ter sempre atenção aos conselhos e às indicações de todos os agentes de Proteção Civil”, completa.

Devido à previsão precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Beja e Faro entre as 3h00 e as 15h00 de sexta-feira, e os distritos de Lisboa e Setúbal, entre as 6h00 e as 12h00. Todos os outros distritos, bem com a Madeira vão estar sob aviso amarelo.