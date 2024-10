Triplo homicídio. Advogado confirma que suspeito está em tratamento em hospital psiquiátrico

Fernando Silva, o suspeito do triplo homicídio numa barbearia em Lisboa, está no Campus de Justiça para ser ouvido por um juiz e ficar a conhecer as medidas de coação.

Desconhece-se se o interrogatório já está a decorrer: só se sabe que estava previsto para a tarde desta quinta-feira.

À entrada, o advogado confirmou que Fernando Silva está doente e se encontra em tratamento no hospital psiquiátrico Júlio de Matos.

Luís Candeias recusou também falar em fuga: diz que, se o suspeito tivesse ficado em casa, corria o risco de ser executado.

Recorde-se que Fernando Silva, de 33 anos, foi detido esta quarta-feira no Pinhal Novo, no distrito de Setúbal.

PJ deteve suspeito com a ajuda da família



Foi com a ajuda da família do alegado fugitivo que a PJ deteve o suspeito do triplo homicídio que ocorreu em Lisboa, na passada semana, avança aquela polícia em comunicado.

A 2 de outubro um homem — que se encontrava desde então a monte — matou a tiro três pessoas numa barbearia, no Bairro do Vale, em Lisboa. O crime aconteceu na barbearia "Granda Pente" e as vítimas foram um barbeiro e um casal de clientes.

"Desde o primeiro momento em que os factos foram comunicados a esta Polícia, desencadeou-se um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação, que conduziu à localização do suspeito", lê-se na nota da Judiciária. "A PJ contou com o apoio de familiares para localizar o agressor de 33 anos."

O homem foi detido na margem sul, esclarece a PJ, sem mais detalhes.