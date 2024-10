Tempestade Kirk provocou "alguns atrasos" no tráfego aéreo

O presidente da NAV Portugal - Navegação Aérea, Pedro Ângelo, reconheceu esta quinta-feira que a tempestade Kirk, que afetou o país esta semana, provocou "alguns atrasos" no tráfego aéreo, sobretudo em Lisboa, mas desvalorizou a situação.

"Registaram-se alguns atrasos, no aeroporto de Lisboa em particular, devido a condições adversas atmosféricas", fruto da tempestade, afirmou à agência Lusa o presidente do conselho de administração da NAV, à margem da 7.ª cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, que começou hoje, em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.

Questionado pela Lusa sobre se houve constrangimentos provocados no tráfego aéreo em Portugal devido à passagem da tempestade Kirk, nos últimos dias, Pedro Ângelo confirmou que "foram gerados alguns minutos de atraso" no que respeita "às operações das companhias aéreas".

"De forma a garantir sempre a segurança do nosso espaço aéreo, foram introduzidas algumas regulações, portanto, algumas restrições ao número de movimentos por hora feitos no aeroporto de Lisboa, em função desse constrangimento meteorológico", precisou.

Contudo, para Pedro Ângelo, não foi registada "uma situação absolutamente anormal face a situações semelhantes no passado", quando há períodos de mau tempo.

"Não é absolutamente anómalo. Já ocorreu no passado e prende-se essencialmente com a questão de garantir a segurança das operações no espaço aéreo", sublinhou.

A situação tem vindo "a normalizar", à medida que as condições meteorológicas melhoraram: A segunda-feira foi "o dia, provavelmente, com o maior impacto", mas, "nos últimos dias, temos estado a melhorar".

O Portugal Air Summit decorre, até sábado, no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, sob o tema "Flying 4 Change".

O evento é promovido pela Câmara de Ponte de Sor, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS) e tem como objetivo servir de "debate e inovação" para o setor, reunindo especialistas, decisores e entusiastas nesta área.