Saúde reforça Orçamento em 9% e aproxima-se dos 17 mil milhões

A área da Saúde tem mais de 16,8 mil milhões de euros disponíveis no Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025) que o Governo entregou esta quinta-feira. O valor representa uma subida de 9% face à execução estimada para 2024.

De acordo com a proposta do OE para 2025, este valor é essencialmente repartido entre despesas com pessoal (41,8%) e aquisição de bens e serviços (49,6%), designadamente compras de medicamentos, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e parcerias público-privadas.

O Governo prevê aumentar a despesa com pessoal no SNS em 6,4%, são mais 425 milhões de euros, para um total de 7,09 mil milhões de euros

Do total de receita consolidada para 2025, no valor de 16.854,7 milhões de euros, a maioria é proveniente de receitas de impostos (14.197,2 milhões de euros), mas também de transferências entre entidades (155,1 milhões de euros) e fundos europeus (572 milhões de euros).

O investimento tem um peso de 5,1% no total do orçamento, destacando-se, uma vez mais, as entidades do SNS com dotação inscrita de 818 milhões de euros.

"O investimento tem um peso de 5,1% no total do orçamento", lê-se na proposta de Orçamento hoje entregue pelo Governo. Um documento onde o executivo se compromete com a construção e equipamento de várias unidades de saúde que serão estruturantes no SNS.

Entre elas destacam-se o Hospital de Todos os Santos em Lisboa, o Hospital de Barcelos, o Hospital do Oeste, o Hospital Central do Algarve, a ampliação para novas valências no Hospital de S. Teotónio, em Viseu e a ampliação e requalificação profundas do Hospital Joaquim Fernandes em Beja.