Espera por consulta de psicologia no SNS pode chegar a um ano

Uma leitura dos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde mostra que em Santarém o tempo médio de espera para uma consulta de psicologia ultrapassa os 300 dias, em Beja fica lá muito perto, em Aveiro são 254 dias e em Chaves 240. A lista é longa, e a demora também.

E mesmo quando a situação é muito prioritária nem sempre é fácil chegar a um psicólogo no Serviço Nacional de Saúde: em Vila do Conde, Póvoa do Varzim e Braga os utentes têm pela frente dois meses e meio de espera.

É uma situação que poderia ser atenuada com a anunciada contratação de 300 especialistas, mas os concursos tardam em dar resultados e nesta altura ainda não se sabe quantos especialistas foram efetivamente colocados e qual é o saldo final, uma vez que alguns irão substituir psicólogos que se reformaram.

A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos diz que, se os casos associados a depressão e ansiedade estão a aumentar no país, a consequência pode ser o agravamento da situação.