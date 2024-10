Cerca de 10 mil pessoas sem eletricidade em Braga e Viana do Castelo devido ao mau tempo

Cerca de 10 mil clientes, sobretudo nos distritos de Viana do Castelo e Braga, estavam às 19h de hoje sem eletricidade devido ao mau tempo que afeta o país, adiantou a E-Redes.

"Estão repostos 98% do pico de clientes afetados, maioritariamente concentrados nos distritos de Viana e Braga", destacou a empresa, no mais recente balanço enviado à agência Lusa.

A E-Redes destacou ainda que "estão mobilizados no terreno 800 operacionais".

No ponto de situação anterior, a E-Redes tinha referido que cerca de 48 mil clientes, sobretudo nos distritos de Viana do Castelo e Braga, estavam às 16h30 sem eletricidade devido ao mau tempo.

Os efeitos da tempestade Kirk começaram a causar grandes constrangimentos na rede elétrica às 5h00 e, pelas 9h00, eram cerca de 400 mil os clientes sem energia, recordou.

A principal causa das avarias tem sido quedas de árvores e projeção de ramos que têm danificado postes e condutores, explicou.

Neste momento, estão instalados no terreno 56 geradores para minimizar o impacto associado a estas avarias na rede elétrica, revelou a E-Redes.

A empresa do grupo EDP, responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental em baixa, média e alta tensão, advertiu que devido à "gravidade dos danos encontrados" em alguns casos a reposição será mais demorada.

"Face ao esforço das equipas no terreno, que estão a trabalhar desde as 05:00, estamos a mobilizar operacionais de outras áreas geográficas para permitirmos rotação operacional e mantermos este esforço de recuperação na reposição da energia a todos os clientes afetados", sublinhou ainda.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18h00 de terça-feira e as 9h00 desta quarta-feira 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", indicou o oficial de operações da ANEPC, José Miranda.