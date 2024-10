Caldeira da PSP de Gaia avariada há mais de um mês

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) denunciou esta quarta-feira à Lusa que a caldeira da divisão de Vila Nova de Gaia está há mais de um mês inoperacional, situação que interfere na higiene e no treino dos agentes.

Em comunicado, a associação sindical refere que tem sido "contactada diariamente por associados e demais polícias, dando conhecimento [da situação] e solicitando ajuda na resolução de um problema que se perpetua no tempo, as constantes avarias de uma caldeira com cerca de 30 anos".

Assinala a ASPP/PSP que naquela divisão policial "existe, para além de um sem-número de valências, um ginásio aberto aos elementos do Comando Metropolitano do Porto e cerca de uma centena de elementos que ali pernoitam/residem", e que as constantes avarias da caldeira os deixa "privados de algo que é essencial para a sua higiene pessoal, a prática de exercício físico e, consequentemente, com interferência na vida profissional de cada um".

O assunto, prossegue a ASPP/PSP foi debatido em reunião com o comandante da divisão de Gaia, ocorrida a 2 de outubro, tendo o graduado afirmado "ter conhecimento das diversas falhas e carências existentes, estando a tentar colmatar as mesmas, em especial no que respeita à reparação ou substituição" do equipamento.

Mais de uma semana decorrida, a associação constata que "a triste realidade é que a situação se mantém, deixando sempre em prejuízo aqueles a quem tanto exigem e a quem tão pouco dão".

Neste contexto, pergunta a ASPP/PSP, "por onde andará o famigerado plano de investimento de infraestruturas e equipamentos?".

A Lusa tentou uma reação da PSP e aguarda pela resposta.