Vento forte causou maioria das 182 ocorrências em Portugal até às 23h00

Portugal continental registou, entre as 12h e as 23h desta terça-feira, 182 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria devido ao vento forte que está a afetar sobretudo a zona Norte do país, adiantou à Lusa a Proteção Civil.

A maioria (82) são quedas de árvores, seguido de 37 ocorrências por quedas de estruturas, estas devido sobretudo ao vento forte. Registaram-se ainda 36 ocorrências de limpezas de via, 17 por inundações e 10 por movimentos de massa.

As regiões mais afetadas são a Área Metropolitana do Porto, a sub-região do Cávado e Alto Minho. Foram mobilizados para estas ocorrências 612 operacionais, apoiados por 223 meios terrestres.

A ANEPC destacou ainda que até ao momento não tem indicação de vítimas ou danos significativos, sendo que "nenhuma ocorrência destas teve um critério de relevância".

A mesma fonte da ANEPC apontou ainda as recomendações à população já emitidas, lembrando que nas próximas horas estão em vigor vários alertas meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).