Queda de grua em Vila Nova de Gaia faz quatro desalojados

"Ainda estamos com muitos disparos na rede elétrica e nesta altura não conseguimos prever quando ocorrerá a reposição integral, algo que acompanharemos e informaremos melhor ao longo dia", refere a empresa, adiantando estar mobilizados no terreno 800 operacionais.

Fonte da empresa especificou à Lusa, cerca das 08h15, que se verificavam perturbações nas linhas do Douro, Vouga, Minho e no ramal de Braga.

A autarquia de Vila Pouca de Aguiar dá conta ainda da queda de dezenas de árvores pelo concelho, referindo que a circulação na Estrada Nacional 206 (EN206) está muito condicionada, tal como na Autoestrada 24 (24), onde tombou um camião ao quilómetro 48, no sentido Vila Real-Chaves, num local onde o vento se faz sentir com muita intensidade.

No Porto, a Escola Secundária Alexandre Herculano está encerrada durante toda a manhã de hoje devido à queda de três árvores no interior do recinto escolar, estando uma equipa da autarquia a avaliar se estão reunidas as condições de serem realizadas as aulas da tarde.

No mesmo concelho, o mau tempo levou ao encerramento de pelo menos uma escola primária e condicionou a circulação do metro.

No total são 1.864 ocorrências reportadas à proteção civil. É um número avançado à Renascença pelo Comandante José Miranda, que conta ainda que a região norte concentra a maioria das situações reportadas à autoridade (1.339), sendo que destas 517 são respeitantes à Área Metropolitana do Porto.

O mau tempo provocou esta quarta-feira a queda de cerca de meia centena de árvores e de uma grua, em Vila Nova de Gaia, obrigando ao encerramento de pelo menos uma escola primária e condicionou a circulação do metro.

Fonte da Câmara Municipal indicou à Lusa que as atividades letivas na escola primária de Murracezes, em Grijó, foram suspensas devido à queda de uma árvore.

No total neste concelho registou-se a queda de cerca de 50 árvores, "mas sem danos de maior", indicou a mesma fonte.

"Felizmente não há vítimas pessoais", acrescentou.

Uma das árvores caiu sobre um táxi numa artéria próxima do centro da cidade e uma grua caiu em cima de três prédios na Rua Pinto Aguiar.

A queda de uma árvore na Avenida da República chegou a condicionar a circulação do metro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18h00 de terça-feira e as 9h00 de hoje 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

Em declarações à agência Lusa, José Miranda, oficial de operações da ANEPC, adiantou à Lusa que entre as 18h00 de terça-feira e as 9h00 de hoje foram registadas 1.329 ocorrências, mais de 77% foram quedas de árvores e no norte do continente.

"A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", adiantou.

No Porto, a Escola Secundária Alexandre Herculano está encerrada durante toda a manhã de hoje devido à queda de três árvores no interior do recinto escolar, disse à Lusa fonte da autarquia.

[Atualizado às 13h30]