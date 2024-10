Proibidos painéis publicitários digitais de grandes dimensões em Lisboa

A justiça deu razão ao ACP e impede o funcionamento de painéis publicitários digitais de grandes dimensões na cidade de Lisboa.

O tribunal administrativo acolheu, assim, a providência cautelar do Automóvel Club de Portugal, que considera que aqueles painéis são um fator de distração, colocando em risco a segurança de condutores e peões.

O tribunal decretou ainda provisoriamente que a Câmara Municipal de Lisboa e as duas empresas envolvidas no negócio com a autarquia não procedam à instalação de novos painéis publicitários.

Estava prevista a instalação de até 125 painéis digitais de grande formato, decisão que a autarquia liderada por Carlos Moedas (PSD) atribui ao anterior executivo municipal, liderado por Fernando Medina (PS).