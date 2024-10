PJ detém jovem por suspeita de atear fogo em Santo Tirso

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um jovem, de 20 anos, suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal em Santo Tirso e que veio a propagar-se ao concelho de Paços de Ferreira.

Em comunicado a PJ, esclarece que o fogo que ocorreu no dia 17 de setembro, na localidade de Monte Córdoba, “foi provocado com recurso a chama direta, em período coincidente com a declaração ao índice de perigo de incêndio rural máximo”.

Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, o incêndio consumiu uma área florestal de cerca de 540 hectares, colocando em perigo várias habitações ali localizadas.

“Um forte dispositivo de combate ao incêndio esteve instalado durante três dias, tendo o incêndio sido declarado extinto apenas na madrugada do dia 20 de setembro”, acrescenta a nota.

O detido, de 20 anos de idade, sem antecedentes criminais e residente na área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.