Ordem dos Arquitetos pondera "medidas mais duras" face a baixos salários e alta emigração

Baixos salários e falta de condições de trabalho continuam a levar os jovens arquitetos a emigrar e revelam uma "desvalorização da profissão," cuja responsabilidade a Ordem atribui sobretudo à inação do Estado, ponderando "medidas mais duras".

Passado um ano de atividade da nova direção da Ordem dos Arquitetos (OA), o presidente, Avelino Oliveira, faz um balanço de "satisfação" pela dinâmica imprimida à associação profissional neste período, mas de "insatisfação" por não ter conseguido os principais objetivos junto dos decisores do Governo.

"A profissão é paga em Portugal a um quinto ou um sexto do que é paga noutros países europeus", lamentou o responsável em entrevista à agência Lusa a propósito do primeiro ano do projeto com o lema "Agora, Futuro", que venceu as eleições da OA para um mandato até 2026.

Um total de 28 mil arquitetos estão atualmente inscritos na ordem - 22 mil no ativo - com entrada anual de cerca de 800 novos membros, segundo os números recentes.

"Cerca de metade dos arquitetos inscritos tem menos de 40 anos", sublinhou Avelino Ferreira sobre o perfil destes profissionais que, "no início de carreira recebem cerca de mil euros".

"Dentro das profissões mais qualificadas, que obrigam a um ensino com características diferenciadoras e responsabilidade, ou seja, que obrigam a mestrado e mais um ano de estágio, somos a profissão pior remunerada", lastimou o presidente da OA, apontando que, a juntar aos baixos salários, muitos arquitetos acumulam variadas funções, uma realidade "muito desmotivadora".

Avelino Oliveira salientou que esta "desvalorização da profissão continua a empurrar os jovens arquitetos para a emigração, porque não se sentem reconhecidos, nem têm condições para ser autónomos e melhorar a sua vida", encontrando-se "entre os profissionais que mais emigram".

O responsável citou dados do Projeto REMIGR - que procura compreender a dimensão e características dos novos movimentos de emigração portuguesa - do Observatório da Emigração e da Fundação Manuel Francisco dos Santos sobre emigração em Portugal entre 2001 e 2020.

Os estudos referem que, neste período de vinte anos, 5,64% dos emigrantes nascidos entre 1970 e 1980 eram arquitetos e designers.

"Estima-se que tenham emigrado neste período 75 mil portugueses, portanto, pelas nossas contas, são pelo menos 2.500 arquitetos, cerca de 10% dos membros ativos da OA", indicou Avelino Oliveira à Lusa.