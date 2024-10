Metro de Lisboa. Planos para expansão da Linha Vermelha não mudaram

O vice-presidente da Câmara de Lisboa disse esta terça-feira que o trajeto e calendarização da expansão da linha vermelha do Metropolitano se mantém, mesmo sob o risco de se falhar os prazos para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Ainda hoje falei com o metro [Metropolitano de Lisboa] e continuam a trabalhar no calendário que se acredita ser compatível com o PRR. Continuam a trabalhar nesse cenário”, afirmou Filipe Anacoreta Correia, durante a reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, no período de perguntas e respostas relativas às freguesias da capital.

O autarca foi questionado pelo deputado municipal da Iniciativa Liberal Rodrigo Mello Gonçalves sobre a eventualidade de existirem alterações ao traçado previsto nas obras de expansão da linha vermelha, nomeadamente no jardim da Parada (Campo de Ourique) e em Alcântara, caso exista uma recalendarização.

“Não queremos fazer deste processo o novo aeroporto e pôr em causa o que já foi feito. No caso do jardim da Parada já foram introduzidas melhorias, em Alcântara o projeto já estava amadurecido”, sublinhou.

Ainda sobre mobilidade, Filipe Anacoreta Correia assegurou que a Câmara de Lisboa continua interessada no projeto de metro ligeiro LIOS - Linha Intermodal Sustentável na zona ocidental de Lisboa, que ligará Alcântara a Oeiras, ressalvando que pretende também a expansão da linha vermelha para aquele município.