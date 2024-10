Mau tempo encerra escolas em Montalegre, Vila Pouca de Aguiar e Marco de Canaveses

09 out, 2024 - 09:22 • Olímpia Mairos , com Lusa

O Agrupamento de Escola Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, fechou esta quarta-feira as escolas por precaução devido às condições meteorológicas adversas de vento forte e chuva. Em comunicado dirigido à comunidade educativa, o agrupamento deu contou que, por causa das previsões de vento e chuva fortes, decidiu que hoje não haverá atividades letivas nas escolas deste agrupamento. Também a Proteção Civil de Montalegre emitiu um comunicado em que informa que "não estão reunidas as condições de segurança para assegurar a realização do transporte escolar".



Já as escolas do concelho de Vila Pouca de Aguiar estão fechadas por causa do mau tempo, que provocou falhas de eletricidade, informou a câmara.

O município de Vila Pouca de Aguiar explicou que, por causa da falha de eletricidade, verificou-se uma impossibilidade de funcionamento da cantina e de outros equipamentos escolares.

A autarquia dá conta ainda da queda de dezenas de árvores pelo concelho, referindo que a circulação na Estrada Nacional 206 (EN206) está muito condicionada, tal como na Autoestrada 24 (24), onde tombou um camião ao quilómetro 48, no sentido Vila Real-Chaves, num local onde o vento se faz sentir com muita intensidade. O mau tempo também levou ao encerramento de escolas no concelho do Marco de Canaveses, nomeadamente a EB 1, no centro da cidade, que não abriu pelo facto de ter árvores de grande porte.