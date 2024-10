Mau tempo corta estradas. Mais de 500 ocorrências registadas até às 07h00

O mau tempo levou ao corte de várias estradas durante a manhã desta quarta-feira.

O trânsito está condicionado em vários locais devido a chuva intensa e um vento muito forte.

A Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 07h00 desta quarta-feira 567 ocorrências relacionadas com o vento forte.

Há registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa", disse à Renascença José Costa, oficial de operações na ANEPC.

Há árvores quebradas a bloquear a circulação de veículos.

Centenas de ocorrências estão a ser registadas pelo litoral norte, ao longo desta madrugada.

Um dos casos é a Avenida AEP, no Porto, onde há trânsito caótico devido à queda de uma árvore.

De acordo com José Costa, há 1.805 operacionais e 627 meios terrestres no terreno.

As áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado, indicou também o oficial.