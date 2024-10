Circulação na Linha do Minho restabelecida na totalidade

A circulação na Linha do Minho foi restabelecida no troço entre Vila Nova de Cerveira e Valença, no distrito de Viana do Castelo, após ser reposta a tensão elétrica, informou a Infraestruturas de Portugal (IP) pelas 14h30.

De acordo com uma atualização feita esta quarta-feira pelas 14h30, foi "restabelecida a tensão elétrica no troço Vila Nova de Cerveira - Valença", estando a "circulação ferroviária normalizada".

A circulação na Linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo já tinha sido retomada às 11h00, mas continuava suspensa entre Viana do Castelo e Valença, disse esta quarta-feira fonte da CP.

Em causa esteve a queda de árvores esta quarta-feira para a linha, tendo sido necessário desligar as catenárias para a remoção das mesmas em condições de segurança.

Um dos casos foi registado pelas 07h10 em Aborim, Barcelos.

A circulação no ramal de Braga também sofreu condicionamentos, mas, entretanto, voltou à normalidade.

Pelas 13h30, fonte oficial da IP também informou a Lusa de que a Linha do Douro já estava "sem restrições", após a circulação se fazer em marcha à vista durante parte da manhã.

Pelas 14h30, mantinha-se a circulação suspensa entre Santo Tirso e Guimarães devido a corte de tensão.

Já na Linha do Vouga, "registam-se penalizações acentuadas".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18h00 de terça-feira e as 09h00 desta quarta-feira 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", indicou o oficial de operações da ANEPC, José Miranda. .