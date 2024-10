Circulação na Linha de Guimarães retomada sem restrições

A circulação ferroviária na Linha de Guimarães, suspensa esta quarta-feira entre Guimarães e Santo Tirso, foi retomada após a conclusão dos trabalhos de reparação da catenária, revelou em comunicado a Infraestruturas de Portugal (IP).

Na nota de imprensa, a IP assinalou que devido às condições climatéricas adversas registadas, nomeadamente devido aos ventos fortes e à chuva intensa que caiu na região norte e centro, registam-se várias ocorrências que têm provocado constrangimentos pontuais à circulação ferroviária.

Na última atualização, a IP deu nota da reabertura da circulação na Linha de Guimarães, deixando em aberto mais informações sempre que se justificar.

Ao final da manhã, a IP assinalou três estradas nacionais e uma autoestrada cortadas nas regiões Norte e Centro devido a constrangimentos causados pelo mau tempo, que também condicionou a circulação ferroviária em quatro linhas.

Cerca das 11h00 registavam-se condicionamentos na Linha do Minho devido a falha de tensão elétrica entre Caminha e Valença, só sendo possível a circulação com tração a diesel neste troço, situação que foi restabelecida pelas 14h30.

Pelas 13h30, a Linha do Douro foi dada como "sem restrições", após a circulação se fazer em marcha à vista durante parte da manhã.

Na mesma comunicação foi informado que a Linha do Vouga registava "penalizações acentuadas".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18h00 de terça-feira e as 9h00 de hoje 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", indicou o oficial de operações da ANEPC, José Miranda.