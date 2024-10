CGTP contra plano para media pede ao Governo que assuma ao que vem "sem sopradelas"

A CGTP mostrou-se esta quarta-feira contra o Plano de Ação para a Comunicação Social, apresentado esta terça-feira, pedindo ao Governo que assuma ao que vem, "sem sopradelas ao ouvido", fazendo referência às criticas feitas pelo primeiro-ministro ao setor.

"A CGTP-IN regista com apreensão a proposta apresentada pelo Governo relativamente ao futuro da comunicação social [...]. O que assistimos no dia de ontem [terça-feira] é a mesma novela que paira sobre o SNS [Serviço Nacional de Saúde], a escola pública, a Segurança Social e que agora chegou à RTP, à Lusa, entre outros", apontou, em comunicado, a central sindical.

O Governo apresentou, esta terça-feira, o seu Plano de Ação para a Comunicação Social, composto por 30 medidas, divididas em quatro eixos -- Regulação do Setor, Serviço Público Concessionado, Incentivos ao Setor, Combate à Desinformação e Literacia Mediática.

Este plano contempla, entre outros pontos, o fim da publicidade na RTP e saídas voluntárias de até 250 trabalhadores, com a contratação de um jornalista por cada dois que se retirarem.

Para a CGTP, a intenção de privar a RTP de cerca de 22 milhões de euros que resultam da publicidade comercial, sem indicar outra fonte de receita, revela a estratégia que o executivo tem em curso.

A intersindical considerou ser "ainda mais inadmissível" colocar como "moeda de troca" o posto de trabalho de 250 trabalhadores.

"Podemos dar o nome que quisermos, rescisões amigáveis, mútuo acordo, seja o que for, mas não deixam de ser mais despedimentos onde quem acaba por mais uma vez ser sacrificado são os trabalhadores. Por outro lado, assistimos ao mesmo de sempre, corta-se o financiamento público para abrir os cordões ao setor privado", sublinhou.

A CGTP mostrou-se ainda preocupada com aspetos como o investimento tecnológico, a transição digital e a formação e reforço de recursos humanos, que defendeu serem imprescindíveis para a concretização dos objetivos de modernização da RTP.

A central sindical garantiu que vai continuar a opor-se a "tentativas de privatização", destacando a necessidade de um serviço público prestado por empresas públicas, como a RTP e a Lusa.

"Sem sopradelas aos ouvidos, é bom que o Governo assuma ao que vem!", rematou.

O primeiro-ministro afirmou, na terça-feira, que pretende em Portugal um jornalismo livre, sem intromissão de poderes, sustentável do ponto de vista financeiro, mas mais tranquilo, menos ofegante, com garantias de qualidade e sem perguntas sopradas.

Luís Montenegro falou na conferência "o futuro dos media", em Lisboa, perante uma plateia com presidentes de empresas e órgãos de comunicação social nacionais e dezenas de jornalistas.

Apesar de ter rejeitado "qualquer tipo de intromissão no espaço que é o reduto do jornalismo", o primeiro-ministro referiu existir a obrigação de "possuir um edifício legislativo e de construir os alicerces da sustentabilidade financeira deste setor para que possa depois traduzir-se em maior grau de liberdade e em prosseguição do interesse público de informar".

Luís Montenegro fez a seguir várias apreciações sobre a atividade jornalística, começando por observar que "é tão importante ter bons políticos como bons jornalistas para que a democracia funcione".

Nesse sentido, o líder do executivo considerou que seria melhor se a comunicação social fosse "mais tranquila na forma como informa, na forma como transmite os acontecimentos e não tão ofegante".