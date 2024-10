Carga de avião da Força Aérea cai durante treino

Durante um treino de largada de carga "num avião C-130H, por razões que estão a ser apuradas, parte da carga, constituída por água, caiu em terrenos privados na zona de Sarilhos Pequenos". A informação é avançada pela Força Aérea que detalha que o acidente aconteceu junto à Base Aérea N.º 6 (BA6), no Montijo. Apesar de haver danos materiais, a queda da carga não fez vítimas.



"O avião C-130H encontrava-se a realizar um procedimento de treino que tinha como objetivo a largada de carga no interior daquela unidade", explica-se no comunicado enviado às redações.

"De imediato, foram contactadas as Forças de Segurança locais e deslocados meios próprios para o local" para avaliar a ocorrência, através de meios terrestres e com a ajuda de uma aeronave não tripulada. "Ao mesmo tempo, o treino foi cancelado e o avião C-130H aterrou em segurança pelas 16h23 na BA6."

"No local da ocorrência foi possível confirmar que a carga largada provocou danos materiais que serão alvo de avaliação e compensação", explica a Força Aérea. No entanto, sublinha que tratava-se de material biodegradável e não corrosivo, o que, "pela sua composição, não representa perigo para as pessoas, animais ou ambiente".