Associação exige medidas políticas para alunos com dislexia

A Associação Portuguesa de Dislexia (Dislex) voltou esta quarta-feira a exigir medidas políticas para apoio aos alunos disléxicos, que representam 10% da população escolar.

Os alunos com dislexia, segundo a associação, estão em todas as escolas e precisam de respostas específicas.

"São alunos inteligentes e criativos. O seu cérebro processa de forma diferente os carateres simbólicos, incluindo as palavras escritas. Cabe a cada agrupamento e escola envolvê-los com respostas educativas eficazes", defendeu a presidente da Dislex, Helena Serra, citada em comunicado divulgado na véspera do Dia Mundial da Dislexia, que se assinala a 10 de outubro.

Para a responsável, essas respostas devem ser "atempadas, cientificamente sustentadas, com resultados consistentes, com frutos duradoiros, capazes de alavancar o seu projeto de vida".

A associação pretende um diagnóstico precoce, uma vez que muitos alunos chegam ao ensino secundário e mesmo universitário sem serem identificados e avaliados como disléxicos.

A Dislex pede igualmente a revisão do rácio para colocação de docentes de educação especial e o reforço de outros recursos, como terapeutas e psicólogos.

"A indicação de um caso, em regra, é feita pela descrição dos desempenhos-problema do aluno, pelo docente titular ou pelo diretor de turma, sem haver avaliação compreensiva. Ou seja, não é feito o perfil do aluno", especificou a associação, que acredita que a grande maioria dos alunos com dislexia não recebe apoio especializado.

"A intervenção, quando existe, é um apoio mais individualizado dado por docentes do ensino regular, sem formação em dislexia, o que se traduz somente no reforço de conteúdos das disciplinas", exemplificou a Dislex.

A dislexia é uma perturbação específica de aprendizagem, com origem neurológica, caracterizada por dificuldades no reconhecimento adequado das palavras e dificuldades de descodificação.

Apesar de estar relacionada com a aprendizagem da leitura, pode ter consequências noutras áreas académicas e a nível emocional e comportamental.