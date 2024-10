A Polícia Judiciária (PJ) deteve 97 mulheres por crimes sexuais nos últimos dez anos, sendo que a maioria foram cometidos sobre crianças. A notícia é avançada esta terça-feira pela CNN Portugal.

A estação de televisão, citando a inspetora Ana Pinho, ligada à criminalidade sexual desde 2012 e que publicou um estudo sobre mulheres abusadoras de crianças, indica que este número está longe da realidade, devido à dificuldade em identificar crimes deste género cometidos pelo sexo feminino.

“Estatisticamente, os dados são inegáveis. Temos uma maior fatia, um número percentual muito superior de autores do sexo masculino. Estamos a falar de 97 mulheres, o que corresponde a 2,85%” do total. Ou seja, quase 98% dos detidos são do sexo masculino”, revela à CNN a inspetora da Polícia Judiciária.

Das 97 mulheres detidas entre 2013 e 2023, 44 foram por abuso sexual de crianças, 14 por pornografia de menores, 4 por lenocínio de menores, 3 por abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e uma por atos sexuais com adolescentes.

De acordo com a inspetora Ana Pinho, apesar dos números, “não existem dados suficientes, ou estudos suficientes, que permitam dizer que os homens são mais abusadores sexuais do que as mulheres”.

“Não podemos tirar de imediato essas conclusões, porque ao longo do tempo vamos verificando que cada vez mais situações de autoria feminina têm sido sinalizadas”, assinala.