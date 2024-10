Diretores de informação pedem medidas "mais musculadas" para taxar redes sociais

O diretor da SIC, Ricardo Costa, considera positivo terem sido tomadas medidas, mas lamenta que não haja mais ambição para taxar as grandes plataformas digitais, que detêm as redes sociais.

"A TSF é uma rádio regional e local. O Observador anda a comprar rádios, devem ser locais. A Renascença tem no seu portefólio a Mega Hits que, sempre que compra antenas, tem de fazer associações com emissões locais que não existem", exemplifica.

"A solução que existe é uma atuação europeia por via fiscal. Normalmente os governos são sensíveis a isto porque é dinheiro que não entra nos cofres do Estado porque são empresas de grande volume de negócios que não pagam praticamente impostos", começa por introduzir.

O responsável de informação da SIC destaca que, conseguindo taxar as plataformas, "é possível ir buscar dinheiro para um plano de ação dos media a sério", resume.

TVI/CNN: Moniz esperava "atitude mais musculada"

Do lado da TVI/CNN, José Eduardo Moniz, diretor geral deste grupo, também acredita que é preciso mão forte, para forçar essas grandes empresas a pagar impostos.



"Estava à espera de uma atitude mais musculada por parte do governo", desabafa o dirigente, que concorda que o caminho é através de um esforço europeu.

"A atuação tem de ser a nível europeu para haver capacidade de intervenção real", sublinha José Eduardo Moniz.

Correio da Manhã responde a Montenegro

O diretor do Correio da Manhã, da CMTV e do Canal Now, Carlos Rodrigues, aproveitou o debate para responder ao primeiro-ministro, que mais cedo considerou que os jornalistas não dignificam a profissão ao fazerem perguntas que ouvem do auricular.

"Quero aproveitar para responder ao primeiro-ministro para dizer que um jornalista que tem um auricular não é propriamente um atrasado mental. Ou todos os pivots de televisão seriam atrasados mentais", atira o dirigente.

Carlos Rodrigues explica que o auricular serve para "ajudar a edição, quando o jornalista no local não consegue ter os dados todos, é da regie que se dá".

Diretor do Público teme enfraquecimento da RTP e Lusa

Por sua vez, David Pontes, diretor do jornal Público, alerta para a a possibilidade de os planos do governo para a RTP e para a Lusa poderem prejudicar a informação dos órgãos de comunicação que pertencem ao Estado.



"Preocupa-me que possa, a prazo, significar o enfraquecimento da RTP e da Lusa, porque acho que nos asseguram serviços que são importantes.

O responsável pela informação do Público assume, apesar disso, que "não quer dizer que não tenham de ser reformados".