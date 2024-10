Circulação reposta na Linha de Cascais após problema na catenária

A circulação ferroviária entre as estações de Cascais e Carcavelos, na Linha de Cascais, foi restabelecida na madrugada desta terça-feira. Os comboios não circularam no troço de 7,6 km durante a maioria de segunda-feira, depois de um problema relacionado com a catenária, por volta das 10 horas.

A Infraestruturas de Portugal (IP), gestora da rede ferroviária portuguesa, anunciou a reposição da circulação às 2h25, na rede social X, indicando que o problema no "sistema de alimentação da catenária" foi resolvido "pelas 1h45".