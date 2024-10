Ciclone Kirk. "Temos ginásios, escolas e edifícios municipais prontos a albergar qualquer pessoa na ilha das Flores"

O vento já sopra com mais intensidade no arquipélago dos Açores, sendo este um dos efeitos diretos do ciclone extratropical “Kirk”. Espera-se que um agravamento das condições meteorológicas durante esta madrugada.

No caminho da tempestade estão em particular, as duas ilhas do grupo ocidental: o Corvo e as Flores, que estão sob aviso Vermelho, o mais grave da escala do Instituto do Mar e da Atmosfera.

Em declarações à Renascença, a vice-presidente da autarquia de Santa Cruz das Flores, Maria Elisabete Nóia, diz que foi reforçada a equipa municipal da Proteção Civil.

“Temos um contingente de operacionais em prontidão, caso seja necessário socorrer alguém, ou desobstruir alguma via, ou auxiliar a população durante a madrugada. Operacionais da autarquia somos 30 e temos uma equipa de 12 bombeiros que vieram da ilha terceira, da Associação Humanitária da Praia da Vitória, para reforçar o nosso contingente aqui de Santa Cruz Das Flores”, afirma.

Maria Elisabete Nóia explica ainda que ginásios e edifícios municipais estão prontos a acolher a população, em caso de necessidade.

“Caso seja necessário realojar alguém durante a noite está previsto que ginásios, escolas ou edifícios do concelho possam albergar qualquer pessoa. Temos um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, para o caso de ser preciso fornecer refeições de imediato”, adianta.

O vento pode vir a soprar até aos 115 km/h e prevê-se que a agitação marítima venha a ser também forte, o que faz ressurgir as preocupações com as obras que ainda decorrem no único porto comercial da ilha que foi destruído em outubro de 2019, aquando da passagem do furacão Lorenzo.

“Para além do vento, preocupa-nos a agitação marítima. As ondas podem atingir os 15 ou 17 metros. Preocupa-nos também o estado do nosso porto comercial que foi destruído pelo furacão Lorenzo no ano de 2019 e ainda está em obras. Preocupa-nos que aquela infraestrutura não fique danificada novamente porque é o único ponto de abastecimento à população de bens e mercadorias”, refere.

Entretanto, foram canceladas as viagens marítimas nos grupos Ocidental e Central do arquipélago.

Durante o dia desta terça-feira não haverá aulas na ilha das Flores, onde residem cerca de 3.500 habitantes.