Ciclone Kirk. Noite traz período crítico de chuva e vento forte no Norte do país

Chuva forte e persistente especialmente no Minho, rajadas até 95 km/h a norte do rio Mondego, e aumento da agitação marítima com ondas de 5 a 7 metros durante quarta-feira. São estas as prováveis consequências da passagem do ciclone Kirk a norte da Península Ibérica, que levaram a Proteção Civil a recomendar várias medidas preventivas para o final do dia desta terça-feira e início de quarta-feira.

Num aviso à população emitido esta terça-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomendou “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas” e o uso de “condução defensiva” para lidar com os prováveis efeitos da passagem do ciclone extra-tropical Kirk em direção ao continente europeu.

Entre os efeitos previstos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estão chuva persistente e “por vezes forte” até ao final da manhã de quarta-feira nas regiões Norte e Centro, “com maiores acumulados nas zonas montanhosas do Minho”. Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão em aviso laranja devido à precipitação entre as 21h desta terça e as 9h desta quarta-feira.