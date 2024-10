Autoridade Marítima e Marinha alertam para mau tempo em Portugal Continental nos próximos dias

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram esta terça-feira, em comunicado, para a previsão de mau tempo em Portugal Continental, nos próximos dias.

“A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima a partir de amanhã, quarta-feira, dia 9 de outubro, e até à meia-noite de quinta-feira, dia 10 de outubro”, lê-se na nota.

Segundo as previsões, a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente de quadrante Oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 13 metros, com um período médio a variar entre os 9 e os 21 segundos.

“São esperados ventos provenientes do quadrante Sudoeste, com uma intensidade média de até 75km/h e rajadas até 135km/h. Possibilidade de precipitação entre 0,3 e 25 mm/6h em algumas regiões”, indica o comunicado.