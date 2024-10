Viajar de autocarro pode ser complicado no Porto. Trabalhadores dos STCP em greve

Esta segunda-feira pode ser complicada para quem utiliza os autocarros no Grande Porto, devido à greve dos trabalhadores da STCP.

A esta hora os trabalhadores concentram-se frente à estação de recolha da Via Norte e durante a tarde, vão juntar-se em frente aos escritórios da empresa na Torre das Antas, no Porto.

Em causa estão reivindicações de aumentos salariais, a revisão do enquadramento funcional do Sistema de Evolução Profissional (SEP) e a manutenção do acordo de empresa quanto às faltas justificadas, agente único e assistência na doença.

O Sindicato dos Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, que convoca a paralisação, foi o único que não assinou o acordo com a empresa em setembro.