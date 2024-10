Prisão de Vale de Judeus vai ter reforço de guardas prisionais

O novo diretor do Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus garante que uma fuga igual à que se verificou há um mês, hoje “não seria possível”.

Carlos Moreira, que assumiu o cargo há 15 dias, falava aos jornalistas no meio de uma manifestação de solidariedade para com os guardas prisionais daquela cadeia organizada pelo Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional.

O novo diretor explica que quando chegou a este estabelecimento, onde estão 540 reclusos e cerca de 150 guardas prisionais, encontrou um grupo de guardas “abatido”, mas “fortes e com vontade de mudar”.

Moreira assegura ainda que já apresentou um plano à ministra da Justiça sobre as intervenções necessárias a fazer em Vale de Judeus e diz estar a contar com um reforço de guardas prisionais.

“Um guarda prisional não aparece de um dia para o outro. É preciso abrir concurso, dar-lhe a formação e só depois começa a estagiar. Ainda vai demorar algum tempo até que isso aconteça”, explica, reafirmando que o estabelecimento prisional terá um reforço de guardas.

Outra das alterações que deverá acontecer será a edificação de torres de vigia, uma intervenção que será feita assim que possível.