Mau tempo. Quase 400 ocorrências até às 23h00 de domingo

Quedas de árvores e estruturas, inundações e limpezas de via. A Proteção Civil regista cerca de 400 ocorrências, até às 23h00 de domingo, que envolveram quase 1.400 operacionais, devido ao meu tempo. O Norte e o Centro do país foram as regiões mais afetadas.

A Renascença, o comandante José Costa, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) especifica que foram registadas “398 ocorrências, sendo 74 quedas de árvore, 185 inundações, 83 limpezas de via, 14 quedas de estruturas, 41 movimentos de massa e um salvamento terrestre”.

“As áreas mais afetadas foram a sub-região de Viseu-Dão Lafões, a região de Coimbra, a região de Aveiro depois também a Área Metropolitana do Porto e um pouco por Braga, Tâmega-Sousa, Douro e Cávado”, completa.

Nas operações estiveram empenhados 1.365 operacionais e 498 meios terrestres.

O IPMA prevê para esta segunda-feira precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada no litoral Norte e, até ao meio da tarde, no Centro e Sul. Vento forte nas terras altas e pequena descida de temperatura.

Até às 9h00, há dois distritos com aviso laranja da meteorologia - Castelo Branco e Guarda - e neles deverá ocorrer precipitação intensa.

“Temos o distrito de Castelo Branco e da Guarda com aviso laranja para precipitação e depois o distrito de Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Viseu com nível amarelo. Portanto, nestes distritos provavelmente ainda vai ocorrer alguma precipitação”, avisa José Costa.

Já os Açores preparam-se para os efeitos do furacão Kirk, que perde intensidade, mas ainda assim, vai influenciar o estado do tempo nas ilhas do Grupo Ocidental e Central. Razão pela qual houve um reforço de meios humanos na Ilha das Flores, que deverá ser a mais afetada.