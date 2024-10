Mau tempo provoca danos em nove casas em Albergaria-a-Velha

O mau tempo causou no domingo estragos em nove casas de primeira habitação no concelho de Albergaria-a-Velha, mas não há pessoas desalojadas, informou hoje o responsável pela proteção civil municipal daquele concelho do distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o coordenador municipal da proteção civil, João Oliveira, disse que durante o domingo registaram-se danos em nove habitações e vários anexos, em resultado de deslizamento de terras e inundações.

Segundo o mesmo responsável, estas situações verificam-se em todo o concelho, mas os lugares mais afetados são Albergaria e Frossos.

João Oliveira disse que não há desalojados nem feridos a registar, mas advertiu a população para o facto de a chuva poder vir a provocar mais danos ao longo do dia, uma vez que "algumas linhas de água estão tapadas e a estabilização de emergência ainda não está toda feita".

Os funcionários da autarquia e da Infraestruturas de Portugal, além dos bombeiros, estão hoje no terreno a fazer limpezas e a tentar repor a situação, adiantou o responsável pela proteção civil municipal.

Um deslizamento de terras na localidade de Frossos obrigou no domingo ao corte da Estrada Nacional 230-2 em Albergaria-a-Velha, tendo a estrada sido reaberta hoje de manhã, após as operações de limpeza que decorreram durante a noite e madrugada.