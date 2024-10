GNR vai fiscalizar o uso de telemóveis durante a condução

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar até ao dia 13 de outubro uma operação de fiscalização rodoviária direcionada para a utilização de auscultadores sonoros e manuseamento de aparelhos radiotelefónicos, durante o exercício da condução, a fim de promover a segurança rodoviária.

Em comunicado, a GNR explica que a campanha “RoadPol – Telemóvel” tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.

“O manuseamento e utilização do telemóvel, de smartphones, tablets ou similares, durante o exercício da condução, provocam a distração visual, limitação da disponibilidade manual e condicionamento cognitivo”, alerta a força de segurança.

A GNR cita um estudo da Prevenção Rodoviária Portuguesa que indica que quase 75% dos portugueses declaram que utilizam o telemóvel enquanto conduzem, alertando para as várias consequências no que concerne à duplicação de atividades que o uso do telemóvel durante a condução origina.

Segundo a GNR, o uso de telemóvel durante a condução diminui a capacidade de vigilância do condutor, dispersa a atenção e aumenta o tempo de reação.