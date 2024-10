Detido um dos fugitivos de Vale de Judeus

Fábio Loureiro, mais conhecido como "Fábio Cigano", foi detido este domingo em Tânger, Marrocos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) indica que as autoridades marroquinas capturaram um dos cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus, depois de uma operação policial internacional que foi desencadeada em menos de 24 horas, em colaboração ainda com as autoridades espanholas.

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.

Havia um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol.

"Será presente às autoridades judiciárias de Marrocos tendo em vista a sua extradição para Portugal para efeitos de cumprimento de pena", refere o texto da PK.