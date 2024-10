Ciclone tropical Kirk. Proteção Civil dos Açores reforça meios nas Flores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) reforçou os meios de socorro na ilha das Flores, com uma equipa de nove operacionais, devido à passagem do ciclone tropical Kirk.

O vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Bruno Nogueira, explica que na sequência da passagem do ciclone tropical KIRK pelo arquipélago, “que irá provocar um agravamento do estado do tempo especificamente nos Grupos Ocidental e Central a partir do final da tarde de segunda-feira”, enviou para a ilha das Flores “uma equipa para reforçar o dispositivo operacional, como medida preventiva, considerando que se prevê que possa ser uma das ilhas mais afetadas por este fenómeno”.

“A equipa, constituída no total por nove operacionais (três elementos do corpo de bombeiros de Angra do Heroísmo, cinco elementos do corpo de bombeiros da Praia da Vitória e um inspetor coordenador do SRPCBA - Luís Martins - que estará a comandar a equipa), saiu da ilha Terceira ao final da tarde de domingo e já se encontra, neste momento, na ilha Flores e está a trabalhar com os municípios locais e com os bombeiros locais de forma a garantir que estão todos preparados e orientados para dar a melhor resposta à população”, acrescenta.

Bruno Nogueira diz ainda que o SRPCBA solicitou também “aos corpos de bombeiros do Grupo Ocidental o reforço do número de elementos naqueles quartéis e notificou os serviços municipais de Proteção Civil no sentido de sinalizarem locais/zonas de risco que poderão ser afetados pelas condições meteorológicas adversas”.

Recomendações do SRPCBA à população com vista à adoção de medidas de autoproteção

Manter limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à sua residência;

Guardar os objetos soltos do jardim e o caixote do lixo ou outros que possam ser projetados pelo vento;

Consolidar telhados, portas e janelas;

Fechar bem portas, janelas e persianas;

Circular só em caso de necessidade;

Abrigar os animais;

Afastar-se de áreas baixas junto da orla costeira;

Não praticar atividades relacionadas com o mar;

Reforçar as amarrações da sua embarcação ou mudar para local seguro;

Ficar atento às recomendações difundidas pela entidades oficiais e comunicação social;

Seguir as instruções das autoridades.

A delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado onde refere que, pelas 9h00 (hora local), o centro do ciclone tropical Kirk (furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson), “encontrava-se a cerca 1.724 km a oés-sudoeste dos Açores (ilha das Flores), com deslocamento para norte-nordeste a uma velocidade de 37 km/h [quilómetros/hora]”.