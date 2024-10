IC28 reabre ao trânsito em Ponte de Lima após colisão mortal

O itinerário complementar 28 (IC28) reabriu ao trânsito ao início da noite deste domingo após uma colisão rodoviária mortal em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o comando sub-regional do Alto Minho, o trânsito reabriu ao final da tarde na freguesia de Refoios do Lima, em Ponte de Lima, após uma colisão durante a tarde no IC28, que liga Ponte de Lima a Ponte da Barca.

A colisão de três veículos no IC28 causou a morte a uma mulher de 27 anos e deixou uma menina de oito anos gravemente ferida, segundo fonte da GNR. Houve ainda mais dois feridos ligeiros.

Pelas 20:00, permaneciam no local 16 operacionais, coadjuvados por 7 meios terrestres.