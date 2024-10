Trabalhadores da CP pedem mais comboios e funcionários para responder à procura

São precisos mais comboios e mais novos, assim como mais maquinistas e outros funcionários, para a CP conseguir responder a mais um aumento de procura. À Renascença, a coordenadora da Comissão de Trabalhadores da transportadora pública ferroviária diz que o Governo precisa de dar condições à empresa, incluindo autonomia à administração para "negociar com sindicatos".

No dia em que o Governo de Luís Montenegro apresentou o novo Passe Ferroviário Verde, de 20 euros, Catarina Cardoso afirma que a compensação a pagar pelo Governo à CP "não é a única questão para assegurar a oferta e para assegurar o serviço", já que "faltam pessoas".

"O Governo não anunciou que a CP tem liberdade para negociar com com sindicatos condições remuneratórias que permitam, de facto, reforçar o contingente de trabalhadores. Isso é uma grande preocupação da Comissão de Trabalhadores. Assim como ainda não anunciou o desbloqueio dos 117 comboios", declara a representante dos trabalhadores. A compra, que foi adjudicada ao consórcio Alstom-DST em novembro de 2023, foi alvo de impugnação em tribunal pouco depois, e não é conhecida nenhuma evolução no processo.