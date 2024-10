PJ detém homem por violação, rapto e ofensas à integridade física num motel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem pelos alegados crimes de violação, rapto e ofensas à integridade física de uma mulher num motel, em setembro, após se conhecerem num espaço de diversão noturna, revelou este sábado a PJ.

Segundo a nota divulgada à comunicação social, a denúncia foi efetuada pela vítima logo depois de ter sido assistida medicamente às lesões sofridas no dia 9 de setembro, com a Diretoria do Norte a iniciar de imediato a investigação.

"As diligências de obtenção de prova realizadas nos últimos dias permitiram contextualizar os atos abusivos de cariz sexual, tendo ainda sido apurado que o suspeito e a vítima conheceram-se num espaço de diversão noturna. Depois de saírem do espaço, com o propósito de deixar a vítima em casa, o suspeito levou-a, contra a sua vontade, para um motel onde, com extrema violência, foi violada", pode ler-se no comunicado.

A PJ adiantou ainda que o homem, um cidadão estrangeiro de 33 anos sem registo prévio da prática de crimes, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as respetivas medidas de coação.