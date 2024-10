Lagoa do Fogo nos Açores visitada entre junho e setembro por 52 mil pessoas via "shuttle"

Mais de 52 mil pessoas acederam à lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, utilizando o sistema de "shuttle" de 15 de junho e 30 de setembro deste ano, anunciou o executivo açoriano.

O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) adianta em nota de imprensa que, no período referido, foram vendidos 52.763 bilhetes, o que representa "um aumento de 3,8% face ao ano anterior".

O serviço de autocarro para visitar a lagoa do Fogo, gratuito para residentes, começou a funcionar em 2023, ano em que 50.836 pessoas fizeram a viagem entre 15 de junho e 30 de setembro.

"Os resultados de 2024 refletem o sucesso do nosso compromisso com um turismo equilibrado e uma mobilidade sustentável que respeita o meio ambiente e a segurança dos visitantes", refere a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, citada no comunicado.

A governante acrescenta que o executivo regional cumpriu com o compromisso e meta "inscritos no plano de ação da Cartilha da Sustentabilidade de transportar pelo menos 50 mil passageiros, por ano, através do serviço de "shuttle"".

"Continuaremos a trabalhar para aprimorar este serviço, promovendo a lagoa do Fogo como um exemplo de visitação de excelência, sustentável e acessível a todos", sublinha.

Segundo a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, o serviço de transporte de passageiros para o vulcão do Fogo, visa "promover um acesso sustentável e ordenado a uma das mais icónicas paisagens dos Açores".

Desde o início do serviço, em 2023, o "shuttle" da lagoa do Fogo contabiliza um total de 103.599 bilhetes vendidos, "comprovando a sua eficácia na gestão do fluxo turístico e no apoio à preservação ambiental desta área protegida, bem como demonstrando a adequação do dimensionamento do serviço oferecido".

Este ano, entre 15 de junho e 30 de setembro, o serviço funcionou diariamente, entre as 09h00 e as 19h00 locais.

O mês de agosto registou a maior afluência, com 17.530 bilhetes vendidos, o que representa um crescimento de 3,1% em relação a agosto de 2023.

O dia 08 de agosto destacou-se como o de maior procura, com um pico de 1.180 bilhetes vendidos e o dia 30 de setembro foi o de menor afluência, com apenas 55 bilhetes emitidos, adiantou o executivo açoriano.

"Em média, na operação de 2024, foram vendidos 489 bilhetes para utilização do "shuttle"", acresentou.

Ainda de acordo com a nota, os sábados e os domingos "continuaram a ser os dias de maior afluência, enquanto as terças-feiras registaram a menor procura".

"No que toca a horários, o intervalo das 10h00 às 12h00 concentrou o maior número de visitantes, ao passo que o final da tarde, entre as 17:00 e as 19:00, registou a menor afluência, evidenciando a preferência por visitas matinais à lagoa do Fogo", lê-se.

O Governo dos Açores reconhece que o serviço tem desempenhado um papel relevante na proteção daquela área sensível da ilha de São Miguel, "ao disciplinar os fluxos turísticos ao local e ao mitigar o impacto ambiental do turismo".