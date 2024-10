Celebrações do Dia Mundial do Professor marcadas por ações em todo o país

Os docentes e educadores celebram este sábado o Dia Mundial do Professor com ações em todo país, com os sindicatos a reiterarem as reivindicações de valorização profissional e salarial e a Fenprof a promover uma manifestação em Lisboa.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) agendou uma concentração pelas 14h30 no Rossio, seguindo-se um desfile até ao Largo de Camões.

De acordo com a Fenprof, os professores e educadores manifestam-se “dada a importância do momento que se vive no país (Orçamento do Estado para 2025) e na Educação (processos de revisão/alteração em curso ou previstos)”.

“A Fenprof pretende que o Dia Mundial do Professor também seja um dia de (re)afirmação das posições e propostas dos docentes para os processos negociais que se preveem e, ainda, para o período de apresentação, debate e votação do Orçamento do Estado para 2025 [OE2025]”, lê-se em comunicado.

Para a força sindical, a manifestação será uma oportunidade para “reafirmar as posições dos docentes em relação a todos estes processos que deverão ser efetivamente negociais e dos quais deverá resultar a valorização da profissão docente e a valorização e democratização da vida das escolas”.

Lembrando o tema “Valorizar a voz docente”, determinado pela Internacional da Educação (IE), em conjunto com a UNESCO, a Fenprof considera que é uma “mensagem bem forte dirigida a governos que, promovendo ou não processos ditos negociais, acabam por decidir de acordo com os seus interesses e intenções, ignorando as propostas apresentadas pelas suas organizações sindicais”

Também a Federação Nacional da Educação (FNE) pretende “reforçar a mensagem da importância da valorização e reconhecimento, pela sociedade, do papel fundamental que os professores desempenham”.

A FNE, alertando para a falta de investimento, afirma “que cortar no orçamento para a educação não é o caminho adequado” e que o Dia Mundial do Professor “é mais uma oportunidade” para relembrar o Governo.

“É necessário, pelo contrário, investimento do Governo para se alcançar uma educação de qualidade”, sustenta.

Com várias ações previstas, desde o hasteamento da bandeira “Obrigado Professor” em escolas nacionais até à divulgação de informação nas redes sociais, a FNE destaca o envio de uma mensagem ao ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, com as “cinco prioridades consideradas como de mais urgente resolução”.

Além disso, prevê-se uma doação voluntária de sangue nos Açores e um concerto na Madeira, bem como uma concentração em Viana do Castelo, no âmbito do Dia Mundial do Professor.

O Sindicato dos Professores da Região Açores e a União de Sindicatos de Angra do Heroísmo também promovem “diversas atividades e almoço convívio”, no Monte Brasil, na ilha Terceira.

O Dia Mundial do Professor comemora-se todos anos no dia 5 de outubro, desde 1994, após ter sido adotada a recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), de 1966.

Instituído há 30 anos, o Dia Mundial do Professor homenageia todos os docentes e educadores que “contribuem para a educação da sociedade, escolhendo o ensino como forma de vida, dedicada diariamente a ensinar crianças, jovens e adultos”.