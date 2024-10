Seis detidos por ocupação ilegal de residências em Lisboa

Seis homens com idades entre os 26 e os 43 anos foram detidos na terça-feira por suspeita de ocupação ilegal de várias residências na freguesia de Marvila, em Lisboa, informou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que os suspeitos, com idades entre os 26 e os 43 anos, ocupavam de forma ilegal várias residências em Marvila, tendo inclusive arrombado portas e janelas seladas, colocando correntes com cadeados e impossibilitando o acesso ao interior.

O proprietário dos imóveis foi contactado, tendo-se deslocado ao local, apresentando documentação da propriedade e formalizando queixa-crime contra os suspeitos.

De acordo com a PSP, cinco dos detidos, já com vários antecedentes de crimes diversos, foram notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público.

"Por serem de nacionalidades diferentes, foi efetuada pesquisa sobre a situação dos suspeitos em território nacional, apurando-se que um dos ocupantes estaria em situação ilegal, por processo já transitado em julgado, sendo igualmente detido por imigração ilegal", refere a PSP.

O suspeito foi presente a tribunal, ficando marcado julgamento para 18 de outubro.