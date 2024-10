Segundo avião com portugueses vindos do Líbano chega a Lisboa esta noite

Ao início da noite deverá chegar a Portugal o segundo avião com portugueses que pediram para sair do Líbano. Não são os únicos. A bordo seguem 41 cidadãos de várias nacionalidades, 16 deles são portugueses, segundo informou o Ministério do Negócios Estrangeiros.

“O voo num C130, operado pela Força Aérea Portuguesa, deverá chegar por volta das 20h45”, lê-se na nota do gabinete de Paulo Rangel. Na aeronave militar “seguem 41 cidadãos, sendo 16 portugueses e os outros familiares de outras nacionalidades (8 do Líbano, 5 de Espanha, 8 de São Tomé, 1 do Brasil, 1 de Angola, 1 da Rússia e 1 de França)”.

No fim de semana passado, chegou ao aeroporto de Figo Maduro um grupo de 28 portugueses, acompanhados das suas famílias. Na altura, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros esclareceu que deveriam vir a acontecer mais operações de repatriamento.