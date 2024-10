Santarém aprova construção de 44 fogos para arrendamento acessível

A Câmara de Santarém já aprovou um estudo prévio para a construção de 44 fogos de habitação para arrendamento acessível no Bairro 16 de Março, um "projeto determinante" para o concelho, disse esta sexta-feira à Lusa o presidente do município.

"Este projeto é muito importante, é determinante, porque temos, tal como o resto do país, problemas de habitação e este projeto em particular trata-se da construção de habitação para arrendamento acessível, que é também uma carência do município", explicou João Leite (PSD).

A obra, orçada em 5,5 milhões de euros, totalmente financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), inclui a construção de um conjunto de apartamentos de diferentes tipologias (12 T1, 20 T2 e 12 T3) e 61 lugares de estacionamento,.

Segundo o município, o projeto surge no âmbito do procedimento Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis (PPHCA) e tem como objetivo criar habitação para arrendamento acessível. O estudo prévio foi aprovado no final de setembro pelo executivo camarário.

"Com esta obra, vamos dar resposta ao público mais jovem que procura adquirir a sua primeira habitação", referiu João Leite.

O projeto inicial previa a construção de 30 fogos, mas o município conseguiu aumentar para 44.

"Neste momento temos um aumento de procura do nosso concelho fruto de um conjunto de fatores, as pessoas têm percebido que Santarém tem qualidade de vida e temos mais procura que oferta", salientou ainda o presidente da Câmara de Santarém.