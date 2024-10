​“Portão fechado, onde vou deixar a miúda?” Greve de não docentes fecha escolas

“Portão fechado!” A expressão de espanto é de uma mãe que, ao chegar ao portão da escola da filha, depara-se com o papel que anuncia “escola encerrada”.



Pega no telefone, liga ao pai da criança e anuncia que não vai haver escola. “Meu Deus”, ouve-se do outro lado da linha, revelando o transtorno que causa o encerramento do estabelecimento de ensino. “Ninguém falou nada, incomoda muito. Faz-se a programação para o dia e agora vou fazer o quê… tenho de ir trabalhar, onde vou deixar a miúda”, questiona esta mãe.

A menina não presta muita atenção, é ainda pequena e frequenta o Jardim de Infância da Escola António Nobre, em São Domingos de Benfica.

Numa distância de cerca de cinco quilómetros, nas juntas de freguesia de Benfica e São Domingos de Benfica, há 10 escolas públicas de vários graus de ensino. Neste dia de greve de trabalhadores não docentes, a maioria está total ou parcialmente encerrada.

Uma das que fechou é a Escola Delfim Santos, com cerca de 1.100 alunos, de segundo e terceiro ciclo. Um dos alunos de 7.º ano fica contente com a notícia. "Andamos com as mochilas muito pesadas, devíamos ter pelo menos um dia de folga de vez em quando", começa por dizer. No entanto, questionado sobre se não o preocupa não ter aulas, reflete e acrescenta: "Fico um bocado, porque ainda há falta de professores e ter menos aulas não vai ajudar nada".