Inês Sousa Real acusa governo de "destruir as políticas para a proteção animal"

A líder do PAN - Pessoas, Animais e Natureza considera que "em apenas seis meses o Governo de Luís Montenegro o governo destruir políticas [de proteção animal] que levaram anos a construir".

São as declarações de Inês Sousa Real à Renascença no dia em que é debatida no Parlamento - a pedido do partido - a proteção e o bem-estar animal.

Para o debate desta sexta-feira o Pessoas, Animais e Natureza leva uma série de medidas que quer aprovar, entre elas o agravamento das penas para crimes contra animais, o fim das touradas.

"Não podemos continuar a ter mau tratos que passam completamente impunes e temos de uma vez por todas de acabar com a crueldade das touradas. São uma vergonha e um erro histórico do ponto de vista civilacional", sublinha.



Por isso, o Inês Sousa Real lembra que o governo "é minoritário" e que por isso deve negociar com os partidos da oposição. Caso isso não aconteça e também os restantes partidos não aprovem as suas propostas, a líder do PAN diz "não teme, que a população portuguesa, cuja larga maioria é contra as touradas, se pronuncie através de um referendo".

"De certeza que a sociedade decidirá mobilizar-se, se necessário ir novamente à rua e quer estar do lado certo da história que é do lado da proteção animal", remata.